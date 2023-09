Il kit del videogiocatore: Xbox Game Pass Core e Punti FC

Appassionati videogiocatori, il futuro dell'intrattenimento per console è arrivato ed è più entusiasmante che mai! Sia che tu sia un affezionato dell'Xbox o un fanatico delle simulazioni di calcio, la prossima stagione è ricca di innovazioni rivoluzionarie. Dal rinnovato Xbox Game Pass Core alla magia potenziante dei Punti FC, c'è molto all'orizzonte. Questo articolo approfondisce queste novità, preparandoti per una stagione avvincente sia dentro che fuori dal campo virtuale. Preparati, perché il gaming, come lo conosci, sta per trasformarsi!

Il nuovo capitolo: Xbox Game Pass Core

Entra nel futuro con Xbox Game Pass Core, l'abbonamento potenziato di Microsoft, che ha preso il posto dell'ormai defunto Xbox Live Gold. Promette non solo una vasta piattaforma multiplayer online, ma anche una sempre rinnovata collezione di giochi per console di alto livello. Inoltre, include offerte esclusive sul marketplace di Xbox Live. In breve, è il sogno di ogni appassionato di Xbox che diventa realtà.

Multiplayer online: un mondo completamente nuovo

Con Xbox Game Pass Core, non sei mai solo. Immergiti in esperienze di gioco interattive, connettiti con giocatori di tutto il mondo e sfidalli in epiche battaglie, corse e avventure. Che tu stia perfezionando le tue mosse in Call of Duty, sfrecciando in Forza o cercando tesori in Sea of Thieves, l'orizzonte è illimitato. Vivi l'emozione della cameratismo e competizione globale senza mai alzarti dal divano.

Tuffati in una galassia di giochi d'elite

Non esaurire mai le opzioni di gioco con Xbox Game Pass Core. Ogni paio di mesi, scopri oltre 25 giochi per console, dalle ultime sensazioni ai classici intramontabili e ai tesori indie. Quindi, sia che tu sia un fan dell'azione palpitante, degli enigmi impegnativi, del gioco di ruolo avvincente o delle narrazioni immersive, c'è sempre qualcosa di nuovo per catturare i tuoi sensi.

Ti aspettano vantaggi esclusivi per i membri

Essere membro di Xbox Game Pass Core non riguarda solo i giochi. Sblocca una serie di offerte esclusive sulla rete Xbox Live, da sconti allettanti su giochi nuovi ed esistenti a contenuti aggiuntivi speciali e anteprime. Estendi il tuo budget per i giochi e scopri titoli che potresti aver perso in precedenza.

Crediti FC: preparati per la nuova stagione calcistica!

EA Sports FC si colloca fermamente al vertice dei giochi di simulazione di calcio, insuperabile e imbattuto. Con l'avvicinarsi della stagione di calcio, ogni tifoso sa che la preparazione è fondamentale - non solo per le squadre in campo, ma anche per gli appassionati di giochi. Ecco perché i crediti FC sono la tua arma segreta per garantirti di essere pienamente equipaggiato per le sfide della stagione. Sbloccano una miriade di vantaggi nel gioco, dai giocatori d'élite agli oggetti speciali, garantendoti che tu sia sempre un passo avanti.

Sia che tu stia cercando di costruire la squadra dei tuoi sogni o che cerchi quel giocatore in grado di cambiare il corso della tua stagione, i crediti FC offrono la flessibilità e la potenza per realizzarlo. Con i crediti FC nel tuo arsenale, la nuova stagione di calcio promette di essere più che semplici partite; è un'opportunità per regnare supremo nell'universo del calcio virtuale. È il momento di costruire la tua Squadra!

Ottieni la vittoria

Nel vivace panorama dei videogiochi di oggi, Xbox Game Pass Core e i crediti FC stanno rivoluzionando il modo in cui giochiamo. Mentre Xbox ti immerge in eccezionali viaggi, i crediti FC preparano gli appassionati di calcio per la prossima stagione.

Nel frattempo, marketplace digitali come Eneba, completano queste innovazioni, fornendoti un hub unico per tutte le tue esigenze con una vasta selezione di giochi. Dai giochi ai crediti e altro ancora – non lasciarti perdere l’occasione.