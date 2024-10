Il maltempo si abbatte sulla Sicilia: forti temporali e pioggia

Il maltempo previsto in Sicilia per la giornata di oggi, è arrivato. In qualche modo era stato anche auspicato per la prolungata siccità a cui l’Isola è soggetta e che aggrava anche il problema della crisi idrica. Ma dalla scorsa notte temporali, accompagnati da vento forte, si stanno abbattendo su tutta la Sicilia con particolari disagi nelle province di Messina, Catania, Siracusa, Ragusa, Enna e, in parte, anche Caltanissetta. Ieri il dipartimento regionale della Protezione civile aveva diramato l’allerta arancione.

In alcuni comuni, come Catania, oggi le scuole, parchi e i giardini pubblici sono chiusi, in applicazione di un’ordinanza del sindaco. Nel Nisseno finora sono stati oltre trenta gli interventi dei vigili del fuoco del comando di Caltanissetta. Oltre al capoluogo i comuni più colpiti sono stati Gela, Sommation e Riesi. I pompieri sono intervenuti in particolar modo per allagamenti di abitazioni, auto impantanate a causa del fango, rami e detriti sulle strade. Attualmente la centrale operativa dei vigili del fuoco conta un’altra ventina di interventi in attesa di essere espletati. Per oggi a Caltanissetta è prevista l’allerta arancione. Il sindaco Walter Tesauro ha ordinato la chiusura di aree verdi, cimitero comunale e riserve. Inoltre ha invitato i cittadini a spostarsi solo se strettamente necessario.