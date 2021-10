Il Messia di Gela al mercato di Scicli e di Marina di Ragusa VIDEO

Scicli – Prosegue indefessa l’opera di evangelizzazione delle folle da parte del predicatore gelese, che in questo periodo sta battendo il territorio ibleo: l’abbiamo visto qualche sera fa per le strade di Vittoria, ieri invece doppio appuntamento al mercato.

Prima in quello di Scicli, nel video embeddato qui sotto, e poi – a seguire sul suo canale Youtube – in quello di Marina di Ragusa. Il refrain è sempre il solito: “Siamo vicini alla fine dei tempi di cui parla la Bibbia, non restate nel buio e nel peccato, leggete il Vangelo, solo Gesù salva”. Stavolta però, per non perdere la voce, si è microfonato.