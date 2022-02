Il pauroso VIDEO dell'eruzione dell'Etna

Catania - L'Etna è in eruzione. Pubblichiamo il video che un nostro lettore ha filmato per Ragusanews, che rende testimonianza della forza del vulcano più attivo d'Europa. In questi minuti si sta intensificando l'attività del vulcano. L'aeroporto di Catania è fermo: l’Ingv ha emesso un’allerta per il volo (Vona) di colore rosso.

Dalla “bocca” emerge anche una nube vulcanica che ha raggiunto un’altezza di 10 chilometri e che, sulla base del modello previsionale, si dirige in direzione Sud-Est. E’ quanto emerge dal monitoraggio dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, Osservatorio Etneo (Ingv-Oe), di Catania.