Il ragusano Marco Cascone a I Soliti Ignoti

Ragusa - Il compositore e musicista ragusano Marco Cascone è ospite stasera della trasmissione I Soliti Ignoti in onda su Rai Uno. Cascone è autore di colonne sonore e direttore d'orchestra. Ha studiato Composizione al Conservatorio di Santa Cecilia a Roma.

La trasmissione “Soliti Ignoti – Il Ritorno” va in onda nel prime time di Rai1. Il game show condotto da Amadeus, prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy, è un appuntamento fisso per milioni di spettatori.

Ogni sera, dal Teatro delle Vittorie di Roma, il concorrente in gioco deve cercare di abbinare agli otto “ignoti” le relative identità̀. Nel corso dell’indagine sono come sempre indispensabili logica, intuito e capacità di osservazione. Più̀ identità̀ si indovinano, più̀ cresce il montepremi.