Il San Raffaele scarica Burioni: "Non conosce la realtà"

“Alcuni dicono che i pronto soccorso sono affollati da persone in preda al panico, e può essere vero. Ma quelle centinaia di persone che finiscono ogni giorno al cimitero a causa di Covid-19, sono spinte dal panico? Basta bugie. Basta bugie. Basta bugie”. Il tweet scagliato ieri da Roberto Burioni contro Matteo Bassetti, direttore delle Malattie infettive del San Martino di Genova (che aveva parlato di ospedali al collasso per colpa del paura diffusa dal governo nella gente) si è rivolto contro il mittente come un boomerang.

Il San Raffaele, per cui Burioni lavora come ordinario di microbiologia e virologia all'Università Vita-Salute, scende in campo e prende ufficialmente le distanze dal virologo come mai aveva fatto finora: "In merito al tweet postato questo pomeriggio dal professor Roberto Burioni nel quale si fa riferimento ai pronto soccorso – scrivono in una nota azienda e ateneo - il Gruppo San Donato e l'università Vita-Salute San Raffaele si discostano dal pensiero del professore, in quanto le sue considerazioni sono del tutto infondate dal momento che non è a conoscenza della realtà clinica che si vive nei pronto soccorso e nei reparti Covid". La replica, piccata, arriva da parte dell’ospedale dove lavora come responsabile delle terapie intensive anche Alberto Zangrillo, il medico di Berlusconi finora molto vicino a Bassetti nel tentativo di rassicurare la popolazione sulla bassa letalità del Coronavirus. Il San Raffaele invita anche Burioni a sviluppare "considerazioni più rispettose della verità e del lavoro altrui".