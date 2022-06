Scicli - Il sindaco di Scicli Mario Marino è stato proclamato oggi pomeriggio nella stanza del primo cittadino, al Municipio di Scicli, dalla Commissione Elettorale Centrale.

Il sindaco uscente Enzo Giannone ha consegnato la fascia tricolore al nuovo sindaco Mario Marino.

Una cerimonia calorosa, in cui l’ex sindaco Giannone ha lodato il lavoro di consigliere comunale prima, e di candidato ora, del nuovo primo cittadino di Scicli.

“Ringrazio gli sciclitani – ha dichiarato il sindaco Mario Marino- e ringrazio il sindaco uscente Enzo Giannone che ha saputo indicare alla città il cammino in un momento difficile per tutti. Faremo riferimento alle Istituzioni e sono lieto che oggi a questa cerimonia sia presente il comandante della Tenenza dei Carabinieri di Scicli. Abbiamo una maggioranza in consiglio che ci permetterà di governare e di perseguire il bene della città di Scicli. Sono fiducioso che tutti insieme daremo un cambio di passo positivo per la nostra comunità”.