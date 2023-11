Il Votavota a Marina di Ragusa prende la sua prima stella Michelin

Ragusa - Il ristorante Vota Vota di Marina di Ragusa ha preso oggi la sua prima stella Michelin. Lo sciclitano Giuseppe Causarano e il modicano Antonio Colombo hanno visto coronato il loro sogno dopo anni di investimenti di duro lavoro, prima a Sampieri e poi a Marina di Ragusa.

News Correlate Alain Prost a Marina di Ragusa

Ecco le motivazioni della stella Michelin

"Una stella : una cucina di grande qualità

Un quadro per gli amanti del mare, che si ammira in tutto il suo splendore dalle pareti vetrate della sala, mentre alle spalle dei clienti c'è la cucina a vista, dove lavorano i due cuochi − Giuseppe Causarano e Antonio Colombo – che propongono piatti di sorprendente qualità e creatività, in cui prevale, inutile dirlo, il pescato. Tra le proposte che ci hanno conquistato, lo spaghetto affumicato con burro e alici, un piatto di cremosità, aromaticità e intensità ottime, un piatto semplice che però denota una buona tecnica e che vale il viaggio! Sul fronte vino, lasciatevi consigliare dal sommelier, che vi porterà a spasso per la Sicilia, dall'Etna alle isole minori, consigliandovi ottime etichette. Un vero must per iniziare il pasto è il 700 di Cusumano, un blend di Chardonnay e Pinot Nero di grande classe".