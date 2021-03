Imprenditore mette a disposizione dell’Asp i locali per centro vaccinale

Modica - Vaccini, l’Asp cerca soluzioni per due nuovi Hub vaccinali in grado di razionalizzare e incrementare la capacità operativa del sistema sanitario, individuando due nuovi centri Hub, per dare un forte impulso a una vera e propria vaccinazione di massa.

I punti vaccinali aggiuntivi saranno a Vittoria e Modica in due strutture funzionali che si andranno a aggiungere a quella realizzata nei locali dell’ex Ospedale Civile di Ragusa.

L’uno presso i locali della Fiera Emaia, l’altro nei nuovi e accoglienti locali del Gruppo Ag Distribuzione, in contrada Beneventano, che li ha messi a disposizione gratuitamente per l’allestimento del punto vaccinale.

Ampi parcheggi, locali accoglienti per segnare un cambio di passo come auspicato dagli stessi vertici dell’Asp.