Incidente in via Sacro Cuore, feriti due 14enni a Modica

Modica - Grave incidente della strada stanotte a Modica, in via Sacro Cuore. Due quattordicenni a bordo di uno scooter si sono scontrati con un’auto proveniente nel senso di marcia opposto. Nell’impatto ad avere la peggio sono stati i due giovanissimi.

Ricoverati in codice rosso all’Ospedale “Maggiore” , hanno riportato fratture scomposte al femore ed omero e trauma cranico. Per entrambi la prognosi è di 30 giorni. Sul posto l’ambulanza del 118.