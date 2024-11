Innocenzo Leontini torna in Forza Italia

Ispica - Innocenzo Leontini, sindaco di Ispica ed ex deputato e assessore regionale, ha ufficializzato stamattina il suo rientro in Forza Italia. Alla conferenza stampa hanno partecipato la senatrice Daniela Ternullo, il coordinatore provinciale di Forza Italia Giancarlo Cugnata, l’assessore Massimo Dibenedetto e il consigliere comunale Lorenzo Ricca.

“Torno in Forza Italia- ha dichiarato Leontini- dopo la parentesi civica cittadina, nell’espletamento del compito di sindaco. Assieme a me sono in Forza Italia l’assessore Massimo Di Benedetto e i consiglieri Lorenzo Ricca, Ketty Roccasalva. Partendo da questo impegno locale, che sarà anche l’impegno di costruzione di sostegno per la prossima campagna per le amministrative, si riprende il filo di un impegno provinciale, regionale e nazionale di un partito nel quale sono stato per più di vent’anni rappresentante parlamentare, capogruppo parlamentare, uomo di governo per ben due volte, anche deputato europeo… insomma si riprende il filo di un impegno, di una tradizione. Il tutto, in un momento in cui Forza Italia, con Tajani, sta rivestendo un ruolo di grande importanza non soltanto nella coalizione, ma nel paese. Un ruolo di equilibrio, di moderazione, ma anche di rappresentanza di quegli interessi della classe media del Paese che rappresenta l’asse portante dal punto di vista sociale ed economico. Forza Italia ha ripreso, sia dal punto di vista politico che da punto di vista elettorale, il suo grande ruolo. Tajani sta interpretando nel migliore dei modi questo nuovo corso di Forza Italia e noi riteniamo di dare il nostro contributo di adesione, di impegno e di sostegno a questo corso partendo dall’impegno locale e cercando di sostenere il partito a livello provinciale, regionale e nazionale”.