iPhone 16: Apple lancerà il nuovo telefono il 9 settembre

Arriva settembre e con esso Apple si appresta a presentare al mondo le sue novità legate al debutto del nuovo smartphone iPhone 16. Il prossimo mese difatti è quello in cui la società di Cupertino, guidata dal CEO Tim Cook, organizza spesso un evento per presentare i suoi nuovi modelli di iPhone e offrire dettagli sulle loro caratteristiche. Il gigante tecnologico non ha ancora annunciato ufficialmente la data di presentazione dell’iPhone 16 tuttavia, secondo alcune recenti indiscrezioni, l’evento potrebbe tenersi intorno al 9 settembre.

Apple: le novità del nuovo iPhone 16

Secondo MacRumors, i clienti Apple potrebbero ritrovarsi dimensioni dello schermo dei due modelli di fascia alta dell’iPhone 16, il Pro e il Pro Max, più grandi di quelle disponibili sui modelli attuali. L’iPhone 16 Pro potrebbe avere uno schermo da 6,27 pollici. Per il Pro Max, invece, lo schermo potrebbe essere di 6,86 pollici.

All’interno, la prevista linea di quattro modelli di iPhone 16 conterrà chip A18 destinati a fornire una maggiore elaborazione, sempre secondo MacRumors. Anche Bloomberg ha riferito che Apple sta inserendo tali chip nell’iPhone 16s. L’attuale gamma di iPhone 15 del gigante tecnologico – composta da iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max – si basa su due tipi di chip. I primi due modelli sono dotati di A16 Bionic, mentre gli ultimi due sono dotati di A17 Pro, secondo i comunicati stampa.

I rumors parlano anche del fatto che i modelli iPhone 16 potrebbero ricevere altri aggiornamenti della fotocamera, più spazio di archiviazione e altri miglioramenti.

Quanto costerà il nuovo iPhone 16

Al momento non ci sono informazioni ufficiali sul prezzo dell’iPhone 16, poiché Apple non ha ancora annunciato questo modello. I prezzi dei nuovi iPhone possono variare a seconda del modello specifico (come iPhone 16, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max, ecc.) e delle caratteristiche tecniche offerte (come capacità di archiviazione, dimensioni dello schermo, ecc.).

In relazione alla strategia di prezzo di Apple negli ultimi anni, ci si può aspettare che l’iPhone 16 abbia un prezzo di partenza simile a quello degli attuali modelli di iPhone al momento del loro rilascio. Ad esempio, l’iPhone 15 di base è stato lanciato con un prezzo di partenza intorno ai 999 euro negli Stati Uniti, mentre i modelli Pro e Pro Max avevano prezzi più elevati. Per informazioni precise, dovremo attendere l’annuncio ufficiale di Apple.

L'iPhone 16 potrebbe costare 979 euro, il modello Plus intorno a 1.139 euro, il 16 Pro al costo di 1.239 euro e il modello Pro Max 1.489 euro.

Le indiscrezioni su iPhone 16

Secondo i rumors non ci dovrebbero essere sostanziali novità sulla linea: sia i 16 che i 16 Pro avranno uno schermo un po' più ampio e una qualità fotografica ancora più elevata. Più dello smartphone in sé, la vera novità sarà rappresentata da quando in ottobre sarà disponibile il sistema operativo iOS 18.1 già utilizzato dai beta-tester: ecco che a quel punto sarà operativa Apple Intelligence e, come spiega IlSole24Ore, avverrà l’integrazione con Gpt-4 di OpenAI.