Italia-Spagna, maxischermi e tavolate pronte per la notte magica

Ragusa – Quello al Centro commerciale culturale di via Matteotti 61 è forse solo quello più grande dei vari maxischermi di cui saranno dotate stasera piazze, strade, bar e ristoranti di tutta la provincia ragusana: pronti per essere accesi, alle 21 Rai1, per la diretta tv della semifinale dei Campionati europei di calcio Italia-Spagna, allo stadio Wembley di Londra.

Un altro maxi schermo è a Modica, all’interno dell’atrio comunale di Palazzo San Domenico; un altro è a Marina di Modica, in piazza Mediterraneo; un altro ancora a Scoglitti, in piazza San Franceco di Paola. Solo per citarne alcuni. Domani alla stessa ora andrà in onda invece l’altra semifinale, tra i padroni di casa dell’Inghilterra e la Danimarca, da cui uscirà il nome della seconda finalista del torneo.

Abbiamo già visto, nel match dei quarti contro il Belgio, la calca creata soprattutto nelle grandi città siciliane: uno spettacolo destinato a moltiplicarsi al quadrato questo martedì sera, nonostante la giornata infrasettimanale, che per i giovanissimi ormai fa poca differenza. Le notti sull’Isola, anche quando non si gioca, sono già notti magiche, di rinascita ed estroversione.