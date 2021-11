L'Agrario di Modica apre verso le competenze di settore. VIDEO

Modica - E’ risaputo da lungo tempo che a scuola si impara facendo. Con la didattica per competenze oggi la scuola professionale svolge tutte le attività curriculari in una dimensione reale pratica dove gli studenti, con la loro partecipazione diretta, riescono con più facilità ad acquisire le conoscenze ed abilità necessarie e spendibili nel campo delle professioni di indirizzo. Il Professionale Agrario “Principi Grimaldi” di Modica, in applicazione dei nuovi percorsi di insegnamento, ha ritenuto opportuno promuovere particolari esperienze didattiche capaci di orientare lo studente nelle complesse attività produttive delle filiere agroalimentari.

Proprio in quest’ambito si è voluto mettere in campo un progetto relativo alla filiera dell’olio di oliva, così da migliorare le capacità imprenditoriali giovanili ed aprire le nuove generazioni verso un solido sviluppo ecosostenibile del territorio. Partendo dalla raccolta delle olive, presso l’azienda agraria dell’Istituto, i ragazzi hanno seguito tutte le fasi del processo di trasformazione delle olive fino all’imbottigliamento dell’olio extravergine di oliva. La valorizzazione del prodotto attraverso specifici canali di marketing (promozione) sarà l’obiettivo finale del progetto. L’esperienza è ritenuta molto valida ed interessante da parte dei ragazzi i quali auspicano che durante l’anno scolastico si possa continuare in questa direzione.