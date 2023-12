L'autostrada Ispica-Modica collaudata in tv con una vecchia Bmw. VIDEO

Modica - Dal pollaio alla pista passando dalla Ispica-Modica.

Il nuovo tratto autostradale della Siracusa-Gela la cui inaugurazione è fissata per il 7 dicembre alle ore 12 è stato “collaudato” da una trasmissione televisiva del canale Motor trend. Il programma è andato in onda martedì scorso e stasera in replica sul Canale 9.

Davide Cironi, il conduttore, recupera auto malridotte per rimetterle a nuovo e portarle in pista grazie alla sua esperienza. Così, lungo i 12 chilometri ancora chiusi, una vecchia BMW 3.0 CSI degli anni ’70 ha ripreso vita e soprattutto cavalli. Il tutto grazie a Cosedil e CAS che hanno concesso lo spazio per girare le riprese.