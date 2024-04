L'ipogeo di Treppiedi a Modica

Modica - La catacomba nella vasta area di contrada Treppiedi a sud di Modica (Polo commerciale), indicata in letteratura come Ipogeo C, è uno dei grandi complessi sepolcrali di quest'area che in epoca tardo-antica e bizantina era molto popolata. L'ipogeo mostra profonde trasformazioni in epoca successiva che vide la catacomba diventare uno scantinato o una stalla con la distruzione delle tombe a baldacchino che sorgevano nell'area centrale del complesso. L'archeologo Paolo Orsi esplorò la contrada nel 1932 e grazie al rinvenimento di alcune iscrizioni fu possibile datare l'ipogeo tra il 396 e il 402 d.C.