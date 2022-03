La band londinese XVoto gira il video della prossima canzone a Scicli

Scicli - Si chiamano XVoto e sono un duo musicale londinese che fa pop e rap.

Lei è Jazz Alonso e lui Saigon Fury, hanno 26 anni e in questi giorni sono a Scicli insieme a una troupe partita da Londra per girare il video della prossima canzone nel centro barocco.

Il regista del video musicale è Sidney Maccioni Arthur e le location scelte per il racconto in musica sono la parte storica di Scicli e il lungomare di Donnalucata.

I musicisti inglesi sono stati accolti dal sindaco di Scicli Enzo Giannone, cui è stato chiesto un piccolo cameo nel video di prossima pubblicazione.

Nella foto, Peppe Savà, Saigon Fury, Jazz Alonso e il sindaco Enzo Giannone.