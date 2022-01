La collina del Caos si sbriciola, vicino alla casa di Pirandello VIDEO

Agrigento - Non solo il costone roccioso su cui poggia parte di Polizzi Generosa, dove i residenti rischiano la vita: corre il pericolo di franare del tutto anche la celebre collina del Caos, a poche centinaia di metri dalla casa natale di Luigi Pirandello, appena riaperta al pubblico come teatro-museo. Già questa estate Ragusanews aveva denunciato i ripetuti crolli a mare sulla costa agrigentina: ora Mareamico pubblica un nuovo video dello stato dell’area. Secondo l'Anas la collina da un decennio viene giù a una velocità di 2 metri l'anno ma, da gennaio, ci sono già state già 5 frane.

"Questo arretramento sta coinvolgendo la strada statale 640 - dice Claudio Lombardo, dell’associazione ambientalista - il fronte più avanzato della frana dista otto metri dalla strada. Si tratta dell'unica strada che permette il collegamento dei camion che arrivano via mare con il centro della Sicilia: rischia di interrompersi il commercio marittimo". La frana ha già fatto danni, due strutture sono parzialmente crollate: un b&b e Villa Laura, che ha interrotto l'attività. La Regione avrebbe stanziato 4 milioni di euro per studiare gli effetti ma, ad oggi, non è stato realizzato ancora nulla.