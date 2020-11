“La cucina di Sonia Peronaci”: Viaggio goloso tra i sapori d'Italia, ottanta ricette per sentirsi uno chef a casa. Sonia Peronaci, esce dalla sua cucina per portarvi virtualmente “in giro per l’Italia” e lo fa con 80 ricette. Giovedì, 12 Novembre è uscito l'ultimo libro di Sonia Peronaci “La cucina di Sonia Peronaci”: Viaggio goloso tra i sapori d'Italia. La fondatrice del sito di ricette più amato d’Italia, Giallozafferano, e amata guru della Cucina Italiana, è al suo quinto libro.

Si tratta di un ricettario, che propone 80 piatti della tradizione italiana, da Nord a Sud, più o meno noti che vi permetteranno di essere degli chef ma a casa. La preparazione è spiegata passo per passo, con tanto di foto, tutte realizzate nel Sonia Factory, lo spazio dove l’imprenditrice digitale crea tutti i propri contenuti. Era il 2006 quando nasceva Giallozafferano: grazie alla sua creazione, Sonia Peronaci è diventata la prima food blogger poi food influencer d’Italia. Agli esordi era una commercialista di giorno e una e food blogger di sera. Giallozafferano è probabilmente il più noto sito di ricette italiano che ha fondato nel 2006 insieme al marito per dare sfogo alla propria passione, la cucina. Ne 2008 ha deciso di cederlo alla società Banzai (oggi Giallozafferano è passato alla Mondadori) per la quale ha poi lavorato per altri due anni. Risale a 10 anni fa il suo abbandono di Giallozafferano e la nascita del suo sito personale.

L'amore e la preparazione dei piatti glielo ha trasmesso suo padre cuoco ma Sonia ha preferito non seguire le sue orme professionali. La Blogger vanta origini altoatesine da parte di madre e calabresi da parte del padre: questo mix ha fatto che sì che imparasse ad amare i sapori molto diversi e variegati della cucina. La cucina italiana è composta da tante cucine diverse, tutte caratterizzate da prodotti e tecniche derivanti da territori ricchi di tradizione e cultura gastronomica. Partendo da questo presupposto, con il suo ultimo libro, ha voluto regalarci un vero e proprio viaggio per la Penisola attraverso i suoi piatti preferiti. Un percorso gastronomico alla scoperta di ricette della nostra bella Italia. Dai piatti più tipici, dai primi e dalle carni delle regioni del nord, ai dolci e alle tante varianti di cottura dei pesci delle regioni del sud. Tante ricette riccamente illustrate e spiegate nel dettaglio perché ognuno di noi possa sentirsi un vero chef italiano. Interamente pensato, gestito e fotografato all'interno della Sonia Factory.

Oggi alla Sonia Factory, Sonia lavora con un team di 20 persone. E’ un vero e proprio punto di riferimento della community food italiana: un perfetto esempio di imprenditoria femminile 2.0.