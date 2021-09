La ragazza col cane e l’automobilista sull’area pedonale VIDEO

Catania - Quasi in stile piazza Tienanmen, si para davanti all’automobilista che pretende di passare nonostante quel tratto, nel capoluogo etneo, sia isola pedonale. E pure di fretta! E’ la stessa protagonista, Giorgia - filmata sulla centrale via dei Crociferi - a postare il filmato sui social, raccogliendo i complimenti per il coraggio mostrato.