La Sicilia gialla deve ringraziare il rosso: altrove se la vedono brutta

Ragusa – L’Umbria, unica superstite arancione insieme alla Sicilia di una mappa giallissima, e che ha istituito già una sessantina delle micro fasce rosse sfondando il ridicolo, sembra condannata a finire tutta in rosso mentre Molise (che conta 27 mini zone rosse), Campania, Abruzzo e Toscana rischiano l'arancione: negli ultimi 7 giorni i loro contagi sono cresciuti di oltre il 20% e il tasso di trasmissibilità supera l’1%. Nelle regioni del Centro è infatti comparsa pure la variate brasiliana, oltre le altre. Purtroppo va detto che, laddove si sono riaperte le scuole, la curva del contagio risulta sospinta verso l'alto anche dalla risalita dei casi tra i giovani. I fautori della linea dura alla Andrea Crisanti consigliano di «chiudere 3-4 settimane in maniera drastica, stile Codogno, e fermare ogni forma di pendolarismo, anche quello degli studenti» ovunque divampino nuovi focolai.

L’Isola, grazie al prolungamento delle restrizioni, non si lascera sfuggire oggi il pass per il giallo: anche i numeri di ieri, giovedì, confermano la sostanziale stabilità di ricoveri e infezioni. Un calo molto lento ma costante, a differenza della ricrescita in atto altrove. Trento, ad esempio, si aggiunge a Bolzano tra le province autonome ad alto rischio. Le piccole sfumature cromatiche che andiamo cercando svaniscono, tuttavia, guardando il Paese dall’alto, da una prospettiva continentale. Lo scenario nazionale è contraddetto in realtà dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, che valuta ugualmente l'incidenza sia dei test e dei casi positivi per numero di abitanti, e continua a colorare di rosso scuro non solo la nostra penisola ma tutta quella iberica, il sud della Francia, la Slovenia e buona parte dell’est arancioni (la fuoriuscita Gran Bretagna non è presa in considerazione); Danimarca e Grecia sono considerate invece arancioni. Il giallo, e tantomeno il trasognato bianco, sono ancora del tutto assenti.