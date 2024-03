La stilista Luisa Beccaria a Scicli per la Pasqua

Scicli - Aveva espresso il desiderio di assistere alla festa di Pasqua a Scicli già qualche anno fa la stilista milanese Luisa Beccaria, nipote di Cesare Beccaria e di Alessandro Manzoni. E oggi ha coronato il suo sogno assaporando la festa del Cristo Risorto di Scicli insieme al marito, il nobile siciliano Lucio Bonaccorsi di Reburdone.

Luisa Beccaria è una stilista apprezzata per il suo inconfondibile stile neoromantico da star come Sarah Jessica Parker, Angelina Jolie, Nicole Kidman e Madonna. Vive nelle campagne fra Modica, Noto e Palazzolo Acreide e oggi ha trascorso col marito e alcuni amici provenienti dall'estero la festa della Pasqua a Scicli.

Cappello a tese larghe, in pendant con l'abito a fiori, non è passata inosservata.