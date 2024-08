La truffa delle telefonate dal Portogallo (prefisso 351)

Se ricevi una chiamata col prefisso +351 (00351) potrebbe essere una truffa. Le telefonate provengono apparentemente dal Portogallo e spesso includono un messaggio registrato che invita a salvare il numero e a mettersi in contatto via Whatsapp: è una truffa che ha lo scopo di rubare dati sensibili dell'utente. Si tratta, quindi, di phishing telefonico.

In alcuni casi, si segnala che il messaggio vocale pre-registrato parla di un curriculum ricevuto e si chiedono dettagli in più. E si invita, dunque, l'utente ad aprire una conversazione sulla chat di Whatsapp, dunque in un contesto diverso. Attenzione a chi sta cercando lavoro: potrebbe essere più esposto alla truffa e quindi più vulnerabile. La truffa è particolarmente insidiosa. Dopo aver aggiunto il numero su WhatsApp, infatti, inizia uno scambio di messaggi. Si chiedono ulteriori dettagli personali, magari anche documenti per completare il processo di assunzione. In questo modo si inviano informazioni sensibili a sconosciuti che potrebbero utilizzarle per rubare l'identità o accedere a conti bancari.