Laurea Honoris Causa a Mimmo Cuticchio

Roma - Si svolgerà mercoledì prossimo, 16 novembre, alle ore 10.30 la cerimonia di conferimento della Laurea Honoris Causa in Teatro, Musica, Danza a Mimmo Cuticchio, maestro dell'arte dei Pupi. L'evento si svolgerà presso l'Aula Magna di Lettere (via Ostiense 234/236).

Al termine della cerimonia, verrà inaugurata presso il foyer dell'Aula Magna la mostra fotografica “Fare i Pupi – il Maestro Mimmo Cuticchio all'opera” immagini di Dilio Lambertini. La mostra resterà esposta sino al 25 novembre 2022. L'evento rientra nelle celebrazioni del trentennale di Roma Tre.

Alla cerimonia sarà presente il rettore di Roma Tre, Massimiliano Fiorucci, che ha dichiarato: “L'Università degli Studi Roma Tre è particolarmente orgogliosa di poter conferire la Laurea Honoris Causa al Maestro Mimmo Cuticchio per il grande contributo da lui offerto nel panorama culturale nazionale e internazionale. La sua opera dei pupi è ormai famosa in tutto il mondo e porta avanti la memoria di questo teatro nato nell'Ottocento per le classi meno abbienti, insieme all'arte del Cunto, una delle espressioni più autentiche e antiche della tradizione popolare. La sua opera ha permesso di dare una nuova “vitalità” ad un genere che poteva sembrare appartenere al passato, ed ha permesso la valorizzazione della tradizione con nuovi linguaggi e forme calati nella attualità e nella modernità”.