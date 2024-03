Lavori urgenti alla volta della chiesa del Carmine a Scicli

Scicli - Lavori di manutenzione straordinaria urgenti alla volta della chiesa del Carmine a Scicli. È in corso la sistemazione del tetto in canne e gesso, il che ha costretto a chiudere momentaneamente la chiesa al culto, spostando tutte le messe e le funzioni religiose della vicina chiesa di San Giovanni Evangelista in via Mormina Penna.

La notizia giunge a poco più di due settimane dalla festa di Pasqua, quando la statua del Cristo Risorto viene traslata dalla chiesa di Santa Maria la Nova alla chiesa del Carmine. Quest'anno tale sosta potrebbe essere spostata nella chiesa della Consolazione, per quanto l'accesso al pubblico in tale edificio di culto sia limitato.