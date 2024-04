Lega: Nino Minardo passa al gruppo misto con Udc di Cesa

Modica - Il presidente della commissione Difesa alla Camera Nino Minardo lascia la Lega per dare il via all'iter di costituzione della componente Udc a Montecitorio, così come previsto dall'accordo politico tra la Lega e Udc. Il primo nucleo dello scudocrociato alla Camera dei deputati vedrà la presenza del segretario nazionale dell'Udc Lorenzo Cesa e di Minardo, deputato di Modica i quali hanno formalmente comunicato al presidente della Camera Lorenzo Fontana il loro passaggio come indipendenti Udc nel gruppo misto.