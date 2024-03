Legalità e lavoro al CPIA Ragusa

Ragusa - “Legalità e lavoro” è il titolo del seminario organizzato dal Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti di Ragusa (CPIA) che ha coinvolto il dott. Claudio Maggioni (Associazione Nazionale Magistrati di Catania), il dott. Raimondo Floridia (Ispettorato del Lavoro di Ragusa) e il dott. Giovanni Vindigni (Centro per l’Impiego di Ragusa).

L’evento ha avuto luogo il 6 marzo presso la sede associata del CPIA Ragusa in piazza Carmine e ha coinvolto gli studenti della suddetta sede, dell’ITS “F. Besta” di Ragusa e del Centro per l’Impiego di Ragusa in presenza, mentre tutte le altre sedi associate del CPIA, gli istituti di secondo livello (in rete con il CPIA), le comunità ospitanti stranieri e MSNA hanno partecipato in videoconferenza.

Dopo il saluto iniziale della dott.ssa Anna Caratozzolo, dirigente scolastica del CPIA, e della dott.ssa Catia Pasta, assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di Ragusa, che hanno sottolineato con convinzione l’importanza di questa istituzione scolastica nel territorio provinciale, è intervenuto il giudice Maggioni che ha fornito una panoramica del quadro normativo e delle regole sul lavoro applicate in Italia, oltre a sottolineare i concetti di diritti e doveri dei lavoratori, e di etica del lavoro.

Il direttore Floridia ha fornito un focus sull’attività condotta dall’Ispettorato del Lavoro, facendo riferimento a tematiche quali la conciliazione monocratica, la tutela della donna in gravidanza, i controlli nei luoghi di lavoro a seguito di denuncia, spiegando le tipologie di intervento di questo ufficio in settori quali l’edilizia, la ristorazione, il caporalato, il lavoro domestico in cui è coinvolta in particolare l’utenza del Cpia.

Il direttore Vindigni ha illustrato i servizi offerti dal centro per l’Impiego soffermandosi in particolare sulla piattaforma Et Labora, sulla modalità di avviamento al lavoro nel caso dei minori e sulle opportunità di inserimento lavorativo attraverso i tirocini formativi e il sistema duale. Il seminario si è concluso con un vivace e intenso dibattito tra i relatori e gli intervenuti in presenza e in videoconferenza.