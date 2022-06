Lions Modica premiano generale Giovanni Brafa Musicoro

Modica - E’ giunto alla nona edizione il premio “Eccellenze della Contea di Modica”, istituito dal Lions Club Modica e conferito a personalità che con la loro attività hanno elevato l’immagine ed i valori del territorio di Modica. Per l’anno sociale 2021 – 2022 è stato insignito del riconoscimento il Generale di Brigata Giovanni Brafa Musicoro, nato 52 anni fa a Modica, recentemente nominato Comandante della storica Brigata “Granatieri di Sardegna” che opera nelle città di Roma e Spoleto.

Durante la cerimonia presieduta dal Governatore del Distretto Lions 108Yb Sicilia Francesco Cirillo, a premiare il Generale Brafa Musicoro è stato il presidente del Lions Club Modica Aurelio Boncoraglio che ha illustrato la motivazione del premio mettendo in risalto la figura dell’alto ufficiale. “Il motto del Lions Club - We Serve - si adatta perfettamente al Generale Giovanni Brafa Musicoro – spiega il presidente Aurelio Boncoraglio - che il Lions Club Modica ha inteso premiare quale espressione del territorio. Il Generale Giovanni Brafa Musicoro, nel corso della più che trentennale carriera, ha messo in atto tutto ciò che l’essere militare comporta”. ”Oltre ai compiti specifici dello status di militare, - prosegue il presidente Aurelio Boncoraglio – il Generale Brafa Musicoro ha partecipato a numerose attività che lo hanno visto impegnato in operazioni di soccorso alle popolazioni colpite da calamità naturali, di supporto alle forze di polizia per il controllo del territorio nonché ai concorsi per il contenimento della pandemia.

Nel corso della cerimonia della premiazione il Generale Brafa Musicoro ha presentato la storia e le attività istituzionali della Brigata “Granatieri di Sardegna” impegnata in funzioni sia operative che di rappresentanza.