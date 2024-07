Lombardo a Ragusanews: “Sanità Ragusa, interferenza politica clamorosa"

Ragusa -“Clamoroso”. Raffaele Lombardo definito "clamoroso" il tentativo di rimuovere dalla governance dell’Asp ragusana direttori che hanno lavorato bene solo perché non sono vicini alle posizioni di un politico che desidera imporre le sue persone di fiducia (due donne, ndr).

Presidente, ma non è stato sempre così?

“Questa situazione mette a rischio la qualità della sanità e se diventasse una pratica comune segnerebbe la fine di un sistema sanitario efficiente. Riguardo al passato, durante il mio mandato come Presidente della Regione, avevo Massimo Russo come assessore e un direttore generale scelto direttamente dall’Agenas. Ero impegnato a proteggere da tali ingerenze e la situazione era davvero diversa”.

Forse non è contento delle nomine dei Direttori Generali delle Aziende sanitarie?

“I direttori generali dovrebbero essere valutati in base ai risultati ottenuti. Vada a vedere le valutazioni dei direttori generali del 2019, esamini i verbali per scoprire alcune sorprese, tra cui la riconferma di direttori valutati negativamente”.

Presidente, cosa chiede a Schifani?

“Chiedo una cosa semplice. Esorto il Presidente della Regione Renato Schifani a tutelare i bravi dirigenti e ad impedire che la sanità sia ritenuta terra di conquista di cui impadronirsi …”.