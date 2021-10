Maltempo su Catania, voli dirottati

Catania - Voldi dirottati a Catania. Situazione resa difficile per le condizioni meteo avverse. La Protezione civile regionale ha diramato l'allerta di colore rosso.

Lungo l'elenco di voli dirottati in altri aeroporti a partire da un Milano Malpensa-Catania, operato da EasyJet, che alle 17 è stato dirottato su Palermo. Stesso destino per un aereo della compagnia irlandese Ryanair proveniente da Atene e atterrato a Comiso alle 18.40. Gli altri scali utilizzati in alternativa a quell di Catania sono Napoli, Brindisi, Lamezia Terme e Trapani. Stando agli ultimi aggiornamenti ci sono ritardi di diverse ore per alcuni voli operati da Wizz Air, Easy Jet e Ryanair. La situazione non è migliore per i velivoli in partenza da Catania. Ritardi fino a quattro ore per tutte le tratte.