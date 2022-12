Mariapaola 7 anni, di Scicli, vince lo Zecchino d'Oro

Mariapaola Chiummo, 7 anni, di Scicli, con il brano “Il panda con le ali”, ha vinto la 65°edizione dello Zecchino d’Oro

Carlo Conti ha condotto la finale della Vigilia di Natale della 65° edizione dello Zecchino d’Oro, e ha decretato vincitrice Mariapola 7 anni, di Scicli con il brano ““Il panda con le ali”.

Con testo e musica di Virginio e Daniele Coro, "Il panda con le ali" è un inno alla diversità e alle caratteristiche che ci rendono unici e speciali. Un invito a non vergognarsi di ciò che si è ma soprattutto un monito a non disprezzare qualcuno solo perché diverso da noi, anche se è un panda con le ali. Dietro la diversità si nasconde una grande bellezza tutta da scoprire.

Si chiamano Giulia, Eleonora e Mariapaola le tre bambine siciliane che hanno parteciperanno alla 65ª edizione dello Zecchino d’Oro, ma è stata la scilclitana Mariapaola che da grande vuole fare la “pecorara” o la parrucchiera a vincere l’edizione 2022 dello Zecchino d’Oro

L’edizione 2022 di Zecchino d’Oro si intitoleva, Semplicemente bambino. Come da tradizione, lo Zecchino d’Oro si fa portavoce di Operazione Pane, la campagna di Antoniano che supporta 18 mense francescane in Italia e 5 nel mondo (in Ucraina, Romania e Siria). Operazione Pane, con le sue storie, sarà protagonista delle tre puntate di Zecchino d’Oro e, durante la finale, potremo tutti sostenere le mense francescane con un sms o una chiamata da rete fissa al 45588.