Marina di Ragusa, il Comune ha comprato villa Ottaviano. FOTO

Ragusa - Con atto notarile del 29 gennaio, il Comune di Ragusa ha acquistato la storica villa di proprietà della famiglia Ottaviano, sita in via Dandolo nel pieno centro di Marina di Ragusa, grazie a un specifico finanziamento regionale di 1.455.000 euro.

L’immobile diventerà la sede della delegazione comunale a Marina di Ragusa. La villa padronale, composta da nove vani al piano terra, da tre vani al piano superiore e dall'area esterna di pertinenza per una superficie complessiva di circa 1.000 metri quadri, si appresta quindi a colmare quella mancanza di luoghi aggregativi al chiuso e di uffici che da tempo i residenti della frazione lamentano, liberando gli attuali spazi detenuti in affitto, dopo il trasferimento dai locali di via Brin oggi riconvertiti in aule scolastiche. "Un ringraziamento è doveroso rivolgere ad assessori e deputati regionali, che si sono spesi per un’iniziativa che va a beneficio della intera collettività ragusana", annuncia il sindaco Peppe Cassì.