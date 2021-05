Marketing, Marina di Modica e Maganuco bandiera blu

Modica - Marina di Modica e Maganuco centrano un traguardo storico: per la prima volta sull’arenile modicano sventolerà la prestigiosa Bandiera Blu. L’annuncio è stato dato questa mattina in diretta dai responsabili di FEE Italia nel corso di una conferenza stampa online alla quale sono stati invitati i referenti dei 201 comuni italiani risultati assegnatari del più importante riconoscimento in materia di ambiente, spiagge ed ecosistemi. 15 sono le “new entry” a fronte di 9 che sono usciti. Dieci i comuni siciliani premiati.

Sono ben 33 le caratteristiche che una Città deve possedere per fregiarsi del titolo di Bandiera Blu. Esse sono divise in quattro macro aree: Educazione Ambientale, Qualità delle Acque, Gestione Ambientale, Servizi e Sicurezza. Scorrendo tra le macro aree troviamo le attività di educazione ambientale verso i cittadini con particolare riguardo per le scuole; l’accessibilità ed i servizi per i disabili; la pulizia costante del litorale e dell’entroterra; il monitoraggio degli habitat marini; i servizi al pubblico come bagni e spogliatoi; il buon funzionamento della raccolta differenziata.