Scontro frontale al rientro dal matrimonio: Martina muore a 26 anni

Agrigento - Una ventiseienne di Agrigento, Martina Frequente, è morta in un incidente stradale durante la notte ad Aragona. A scontrarsi frontalmente sono state una Fiat Grande Punto, sulla quale assieme al padre, alla madre e al fidanzato viaggiava la ragazza, e una Audi A5 con a bordo una coppia. Cinque le persone ferite, portate al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, una in codice rosso. Martina era seduta sul sedile posteriore, mentre l’auto era guidata dal padre. La famiglia stava rientrando a casa dopo una festa di matrimonio. Nell’Audi c’era una coppia messinese in vacanza nella zona di Agrigento.