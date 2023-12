Scicli - Quarta vittoria consecutiva per la Meerkat che consolida il primo posto in classifica nel campionato di divisione regionale1 Sicilia. Ora occhi puntati alla prossima sfida in casa il 10 dicembre contro Siracusa, attualmente al primo posto in classifica insieme alla Meerkat.

I tabellini: Konstas 20, Lonatica Lo 17, Paoli 13, Guastella 8, Manenti 8, Merli 11, Mormino 3, La Rocca 2, Ficili 2, Cesano 2 Lonatica Lu.