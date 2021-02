Merano, rissa sotto al municipio: giovani contro polizia VIDEO

Merano – E’ saltato fuori il filmato girato col cellulare da qualche membro della gang di teppisti che venerdì scorso, poco dopo le 18, ha ingaggiato una rissa in pieno centro storico, proprio sotto al municipio del comune altoatesino. Anche a seguito di queste immagini, iniziate a circolare in Rete nel weekend, sono scattate le prime denunce per lesioni, violazione delle norme Covid, oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale nei confronti di una dozzina di 20enni. I giovani, quasi tutti senza mascherina, hanno coinvolto nella zuffa pure la polizia locale che, allertata dalle telefonate di alcuni residenti, è intervenuta per sedare gli animali. In tre sono finiti al pronto soccorso: due ragazzi e un agente colpito alla testa con un pugno, che ha avuto una prognosi di 3 giorni.