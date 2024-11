Meteo, caldo anomalo con ​l'anticiclone per il ponte di Ognissanti

Meteo, ancora caldo anomalo e bel tempo per il ponte di Ognissanti. Giornate stabili e in prevalenza soleggiate sono favorite dall'anticiclone, che sta proteggendo l'Italia. Come riporta 3bmeteo, per il weekend sono previste temperature miti e assenza di precipitazioni in quasi tutto il Paese. È solamente a partire dalla giornata di domenica 3 novembre che, secondo gli ultimi modelli meteorologici, si assisterà a un deciso calo delle temperature. Tornerà il freddo.

Le previsioni meteo per venerdì 1 novembre

Oggi prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso in gran parte d’Italia; qualche nuvola in più solo sulla Sardegna, comunque senza piogge. Al mattino nebbie a banchi su Pianura Padana, coste dell’Alto Adriatico e valli del Centro. Temperature massime quasi invariate e sempre al di sopra della norma, soprattutto al Centro-Nord. Moderati venti di Scirocco sulla Sardegna.

Le previsioni meteo per sabato 2 novembre

Domani tempo nel complesso soleggiato; a tratti qualche nuvola in più solo all’estremo Sud e Isole. Nelle prime ore del giorno nebbie a banchi, comunque in dissolvimento nel corso della mattina, su Pianura Padana e coste dell’Alto Adriatico. Temperature massime senza grandi variazioni e ancora diffusamente al di sopra dei valori medi stagionali.