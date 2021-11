Meteo, domenica torna il temporale: le previsioni del weekend nel ragusano

Ragusa – Sempre più difficile fare le previsioni meteorologiche: nonostante satelliti e strumenti sempre più sofisticati, i tornado che ieri hanno strapazzato la provincia iblea erano sfuggiti pure all’Aereonautica militare. Ci sarebbe da chiedersi come fanno a pronosticare la catastrofe climatica tra mezzo secolo, se non riescono nemmeno a capire che tempo farà domani. Ad ogni modo, non abbiamo altri di cui fidarci.

Per tutto il weekend gli esperti danno sole splendente, con poche nuvole di passaggio sui cieli ragusani: già oggi stiamo apprezzando il brusco cambio climatico, rispetto alla giornata nera di ieri. I venti, in attenuazione, caleranno ulteriormente fino a soffiare deboli: venerdì 19 novembre sarà un’altra giornata con solo qualche nube in transito nel pomeriggio e temperature stabili, comprese tra i 19°C di massima lungo la costa e 10°C di minima all’interno.

Sabato 20 la colonnina di mercurio perderà un grado nei valori massimi e minimi, ma nel complesso saranno altre 24 ore senza pioggia e di sole, appena velato da qualche temporaneo addensamento. I venti si manterrano deboli.

Domenica 21, invece, sono attesi dei rovesci di intensità moderata a partire dalla sera che di notte potranno assumere localmente anche carattere temporalesco: in tutto dovrebbero cadere circa 20 mm d’acqua. Sostanzialmente invariata l’escursione termica. La perturbazione proseguirà fino a lunedì mattina, poi tornerà il sereno. Nel frattempo, per ogni aggiornamento, vi rinviamo al servizio meteo della solita Aeronautica.