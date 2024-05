Meteo, l'estate non arriva: ancora maltempo da nord a sud

Chi confidava nell'arrivo dell'estate, su tutta Italia, già dalla fine di maggio vedrà purtroppo sfumare via le proprie speranze. La saccatura atlantica, che ha già portato forti temporali e grandinate negli ultimi giorni su parte della Penisola, continuerà a spingere masse d'aria fredda verso il Mare del Nord. Questo fenomeno rinnoverà una circolazione di bassa pressione che a tratti interesserà anche l'Italia. Un primo impulso di instabilità è previsto già per oggi, lunedì 27 maggio, seguito da una breve tregua (ma non per tutti). Tra giovedì e venerdì, c'è il rischio di una nuova forte ondata di maltempo che potrebbe protrarsi fino al primo weekend di giugno, quello della festa della Repubblica.

Secondo le ultime previsioni di 3b meteo, l'Italia continuerà a essere spaccata fino alla fine di maggio: il Nord e, a tratti, il Centro saranno colpiti dal maltempo, mentre il Sud godrà di condizioni quasi estive. Piogge e temporali influenzeranno le temperature, che verieranno notevolmente tra le diverse regioni della Penisola. Nel corso della settimana, con l'arrivo di una nuova fase instabile, questo divario termico tenderà ad aumentare, e entro venerdì le differenze di temperatura tra Nord e Sud potrebbero essere anche di 10 gradi. Vediamo quindi cosa ci attende nei prossimi giorni.

La settimana inizia con un primo impulso instabile atteso già nella giornata di oggi, lunedì 27 maggio. Il vortice che si sta abbattendo sul Regno Unito spingerà un fronte perturbato sull'Italia settentrionale sin dalla tarda mattinata, distribuendo piogge e temporali forti da ovest a est entro fine giornata. Al Centro e al Sud è previsto solo qualche addensamento sparso con bassa probabilità di fenomeni significativi. Le temperature caleranno al Nord.

Martedì, la piccola saccatura formatasi dal fronte di lunedì persisterà sull'Italia nord-orientale, stimolando temporali localmente forti al mattino, che poi diventeranno più isolati ma ancora possibili fino al tardo pomeriggio o alle prime ore della sera. Anche il Centro e il Sud saranno interessati da temporali pomeridiani, mentre il Nordovest, la fascia tirrenica e le isole maggiori vedranno più sole. Le temperature aumenteranno leggermente al Nord e caleranno leggermente altrove.

Mercoledì sarà probabilmente la giornata migliore della prima metà della settimana, grazie a un blando promontorio anticiclonico di matrice azzorriana che garantirà condizioni meteorologiche più stabili. Al mattino, il sole prevarrà con qualche addensamento lungo l'Adriatico. Nel pomeriggio, secondo 3b meteo, si potranno verificare temporali isolati al Nordovest e lungo l'Appennino centro-meridionale. Durante la notte, il tempo peggiorerà sensibilmente su parte del Nord. Le temperature non subiranno variazioni significative.

Le giornate di giovedì e venerdì vedranno una saccatura nord-atlantica affondare con maggiore decisione sull'Europa centro-occidentale, innescando una nuova fase di maltempo destinata a colpire prevalentemente il Nord e isolatamente il Centro. Sono attesi forti fenomeni temporaleschi, anche a carattere di nubifragio, un po' su tutto il Nord e forse anche tra Toscana, Umbria e Marche. La fase più acuta del maltempo è prevista tra giovedì sera e venerdì mattina, ma le tempistiche potrebbero cambiare. Le temperature dovrebbero diminuire, ma soltanto al Nord.