Meteo, le previsioni del weekend nel Ragusano

Ragusa - I venti tesi hanno spazzato via le nubi durante la notte e sulla provincia iblea stamattina splende il sole. La giornata sarà però freddina: la temperatura massima registrata non supererà i 20°C e la minima i 9°C. Ecco, di seguito, le previsioni del tempo per i prossimi giorni.

Sabato 16 sarà più caldo, con i due valori che dovrebbero raggiungere rispettivamente i 23°C e 11°C. I venti resteranno forti: questo agiterà i mari, ma impedirà la formazione in cielo di stratificazioni nuvolose.

Domenica 17 piogge e rovesci interesseranno la costa orientale dell’Isola, da Marsala scendendo fino a Licata: la perturbazione si arresterà all’altezza di Gela e non interesserà se non marginalmente il nostro territorio. L’umidità si farà comunque sentire e in serata è attesa foschia.

Lunedì 18 è previsto qualche piovasco pomeridiano, che raffredderà l’aria impedendo un sostanziale rialzo termico. In compenso i venti caleranno progressivamente fino a soffiare deboli, ma ci sarà tempo di riaggiornarci. Nel frattempo, per ogni dettaglio, vi rinviamo al servizio meteo dell’Aeronautica militare.