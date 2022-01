Meteo Ragusa, le previsioni della settimana

Ragusa - Tempo sereno oggi sul territorio ibleo, a parte la formazione di qualche banco di foschia a partire dalla sera lungo la costa, favorita dall’alta pressione. Le temperature oscilleranno tra i 14°C di massima ai 6°C di minima. Venti moderati.

Domani, martedì 18, sarà invece qualche nuvola comparire in cielo già dal pomeriggio, ma si tratterà di formazioni di passaggio che non oscureranno mai completamente il sole. Invariata la temperatura massima, mentre la minima calerà fino a 4°C di notte nell’entroterra. I venti soffieranno deboli. Solo nella tarda serata di mercoledì 19 saranno possibili degli addensamenti più compatti che, nelle ore notturne, potrebbero portare anche a qualche breve e isolata pioviggine. La colonnina di mercurio passerà dai 13°C di massima ai 5°C di minima.

Nubi alternate a schiarite anche nella giornata di giovedì 20: non è escluso che in mattinata possa cadere ancora qualche goccia di pioggia, tuttavia il sereno tenderà gradualmente a ristabilirsi. L’escursione termica non subirà variazioni di rilievo e i venti torneranno moderati. Cieli in prevalenza poco nuvolosi venerdì 21, con alternanza di velature e squarci di sereno. La temperatura massima resterà inchiodata a 13°C, mentre la minima ripiomberà a 4°C. I venti rinforzeranno a tesi. Per ogni aggiornamento vi rinviamo al servizio meteo dell’Aeronautica militare.