Meteo, temperature giù fino a 0°C: la settimana nel ragusano

Ragusa – Settimana con alternanza di schiarite e annuvolamenti sulla provincia ragusana. Oggi, lunedì 7 marzo, le nubi aumenteranno progressivamente nel corso della giornata, ma non dovrebbero portare piogge. Anche martedì 8 le nuvole affolleranno il cielo durante le ore pomeridiane, per diradarsi in serata.

Un nucleo di aria fredda dai Balcani alimenta la circolazione depressionaria, responsabile di questa moderata instabilità accompagnata a un ulteriore calo delle temperature: in mezzo alla settimana le minime, in particolare, di notte scenderanno fino a 0°C nell’entroterra; mentre difficilmente le massime supereranno i 14°C di massima diurna lungo le coste.

Mercoledì 9 i venti, fin qui moderati, soffieranno tesi e il sole sarà più presente nei cieli iblei: un campo di alte pressioni abbraccerà la Sicilia garantendo tempo stabile ed assolato ovunque almeno fino a giovedì 10, nonostante la discesa della colonnina di mercurio.

L'alta pressione s’indebolirà nel weekend, favorendo l'ingresso di correnti più umide e di un ritorno della nuvolosità, ma ci sarà tempo di riaggiornarci. Nel frattempo, per ogni dettaglio, vi rinviamo al servizio meteo dell’Aeronautica militare.