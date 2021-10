Meteo, temperature in netto calo: le previsioni della settimana

Ragusa – “L’estate sta finendo” per davvero: il Ragusano si sveglia col sole stamattina, ma qualche goccia di pioggia tornerà a bagnare sul territorio ibleo già tra martedì e mercoledì. Oggi le temperature reggeranno ancora sui 25°C di massima e i 15°C di minima, anche la colonnina di mercurio è destinata però ad abbassarsi.

Di seguito, in dettaglio, le previsioni per i prossimi giorni.

Martedì 5. Il forte maltempo che tornerà a interessare il nordovest della Sicilia, riguarderà la nostra provincia solo marginalmente, con qualche possibile perturbazione in serata e lungo le coste. Non sono previste variazioni di rilievo nelle temperature.

Mercoledì 6. La mattinata si apre con cieli nuvolosi e non si esclude qualche altra goccia di pioggia a livello locale, tuttavia col passare delle ore la situazione migliora, dando luogo ad ampie schiarite. Calano le temperature: la massima piomberà a 20°C e la minima a 14°C.

Giovedì 7. La circolazione depressionaria, responsabile delle precipitazioni nei settori occidentali e settentrionali dell’Isola piogge, si allontana favorendo l'ingresso di aria più secca: questa farà risalire la temperatura massima registrata a 22°C, senza smuovere la minima. I venti, fin qui moderati, rinforzeranno a tesi nel pomeriggio.

Venerdì 8. Cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, salvo variabilità nella parte centrale della giornata, le temperature fanno però un altro balzo all’ingiù: la massima scenderà a 21°C, la minima fino a 11°C. Nubi e deboli piogge torneranno il prossimo weekend. Nel frattempo, per ogni aggiornamento in tempo reale, vi rinviamo al servizio meteo dell’Aeronautica militare.