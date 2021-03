Michelle Obama: «Vaccinatevi». E dialoga con la follower modicana

Modica - Michelle Obama è stata la prima donna afroamericana a ricoprire per due mandati il ruolo di first lady. L'avvocata statunitense, ieri, ha pubblicato un post sul proprio profilo Facebook per incoraggiare i popoli di tutto il mondo a sottoporsi alla vaccinazione. La foto a corredo dopo la punturina che dovrebbe allontanare la pandemia è stata commentata da ogni parte del globo. Tra i follower più attivi anche una funzionaria del Comune di Modica, Margherita Scapellato che le ha spedito subito un messaggio: "Ti stimo, cara Michelle, ma certo, non aspettiamo". Qualche minuto dopo ecco l'inattesa risposta della Obama: "Grazie per il tuo affetto, continua a scrivermi". Racconta la dott. Scapellato: «Ho sentito un trillo sul mio dispositivo mobile, quando ho illuminato il messaggio ho letto: "Hai ricevuto una notifica da Michelle Obama". Ho visto e rivisto la sua risposta con incredulità ed emozione e ho risposto ringraziando e manifestando ancora una volta la mia ammirazione. Un affetto che parte dagli anni precedenti all'elezione del marito. Michelle è un personaggio che ha modificato i rapporti tra istituzioni e popolo. Il suo modo di porgersi, la facilità di comunicare con i giovani, le sue campagne per il sociale, il volontariato. Anche il sorriso di una donna che ha accompagnato il percorso politico dell'uomo più potente d'America ci ha indotti all'ottimismo».

Modica chiama, Chicago risponde: «Le mie amiche erano felici - racconta la Scapellato - mia figlia Giuliana, di ritorno da Palermo pensava fosse uno scherzo. Quando ha letto i messaggi ha sgranato gli occhi. Lei insegna, si è appena vaccinata, così come i miei genitori che hanno oltre ottant'anni. Quando toccherà a me farò la stessa cosa senza indugio alcuno».

Il sogno di Margherita, che da tre anni al Comune di Modica è capo sezione dell'ufficio tributi e si occupa delle imposte di soggiorno delle strutture ricettive, è invitare Michelle nella città della Contea e del cioccolato: «Siamo un polo turistico che dopo la pandemia ha bisogno di rilanciarsi, così come tutta la nostra meravigliosa Terra. Io la inviterò. Magari non verrà. Magari sì. Ha il tempo per liberarsi dagli impegni e il tempo per pensarci. Spero che quando e se avrò risposta saremo tutti vaccinati e forse finalmente liberi come prima».