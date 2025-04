Militello Val di Catania, paese di Pippo Baudo, è il borgo più bello d’Italia

Militello in Val di Catania - La Sicilia torna protagonista con le sue bellezze e il suo patrimonio culturale. Militello in Val di Catania, gioiello barocco della provincia etnea, è stato proclamato ieri sera il borgo più bello d’Italia 2025 durante la trasmissione Il Borgo dei Borghi su Raitre. Con questa vittoria, l’Isola conquista per la quinta volta il titolo, dopo i successi di Gangi (2014), Montalbano Elicona (2015), Sambuca di Sicilia (2016) e Petralia Soprana (2018).

Militello, come ricordato anche dalla conduttrice Camila Raznovich, vanta un legame speciale con il mondo dello spettacolo: è infatti il paese natale di Pippo Baudo, al quale è dedicata una delle vie principali del centro.