Miss Italia, la modicana Anita Lucenti alla finalissima nazionale FOTO

Modica - Anita Lucenti di Modica, 19 anni, Miss Cinema Sicilia, è tra le finaliste di Miss Italia 2022. Lo ha decretato la giuria tecnica, presieduta dalla saggista Maria Giovanna Maglie, delle prefinali del concorso di bellezza che si sono concluse ieri sera a Fano a porte chiuse, in segno di rispetto per le vittime dell'alluvione nelle Marche. Delle 197 reginette provenienti da ogni regione, per conquistare uno dei 21 posti in palio per partecipare alla finalissima nazionale a Roma, 11 concorrenti erano siciliane, tra cui due ragazze della provincia iblea.

L’altra era Lucrezia Di Matteo di Ragusa, 28 anni, Miss Barocco, che si è aggiudicata comunque una delle 4 fasce speciali assegnate dalla commissione, quella di Miss Talento, per un pezzo scritto e recitato durante la serata. Nella fotogallery, alcuni scatti sulle passerelle e nella quotidianità tratti dal profilo Instagram di Anita, che ora rappresenterà l’Isola nell’ultimissima fase della gara. Anche l’edizione dell’anno scorso fu una ragusana, la 21enne Ludovica Cutuli, a vedersi consegnare lo scettro di più bella della regione.