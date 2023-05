Modica, Cristina Minardo probabile prima degli eletti. New entry Drago

Modica - Mentre lo spoglio è ancora in corso a Modica, si può prevedere che Cristina Minardo, figlia dell'ex parlamentare modicano Riccardo Minardo, sia eletta in consiglio comunale come prima e più votata dei consiglieri.

Antonio Drago (lista Prendiamoci Cura), nipote del compianto parlamentare Peppe Drago, sarà quasi certamente, insieme a Cristina, new entry del nuovo consiglio comunale. Per Minardo si profila un primato di preferenze nella lista Modica al Centro. Entrambi sostenevano la sindaca eletta Maria Monisteri.