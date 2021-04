Modica, è morto Gino Calabrese

Modica - E' scomparso l’imprenditore modicano Gino Calabrese, 76 anni. Calabrese di recente era ricoverato all’Ospedale di Vittoria.

Gino Calabrese è stato un rivenditore di auto di successo con autosalone prima in Via Risorgimento a Ragusa e poi in Viale Europa, affiancato dai figli Carmelo e Giampiero.

Alla famiglia le condoglianze di Ragusanews.