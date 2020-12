Modica, gioca due schedine e vince due case

Modica - Per lui il Natale sarà diverso. Anche perchè la fortuna ha anche bussato due volte alla sua porta. Il fortunato vincitore di Modica del premio Vincicasa ha raddoppiato i premi della lotteria con due schedine da due euro giocate in una ricevitoria tabacchi della via Sacro Cuore a Modica.

Potrà così passarsi il lusso di avere due case da scegliere in tutta Italia e una parte restante , circa 400.000 euro in denaro.

Più di un sospetto sull’identità del vincitore che molti curiosi sospettano essere un frequentatore abituale del locale.

