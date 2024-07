Modica, liceo “Galilei-Campailla” premia Eccellenze, in pensione Carrubba

Modica - Si è svolta questa mattina nell’Aula Magna del Liceo “Galilei- Campailla “di Modica, che comprende gli indirizzi Liceo Classico, Liceo Scientifico e Liceo Artistico, la premiazione delle Eccellenze, cioè degli alunni che negli Esami di Stato del presente anno scolastico 2023/2024 hanno conseguito la maturità con il massimo dei voti. Ben 36 alunni e alunne, su un totale di 202 maturandi, hanno raggiunto questo ambizioso traguardo, nello specifico 11 discenti hanno conseguito l’eccellenza dei 100/100 centesimi e lode e 25 discenti la votazione di 100/ 100 centesimi.

Tre alunni, tra quelli che hanno conseguito il Diploma con la votazione di 100/100 centesimi e lode, sono stati inoltre destinatari di un particolare encomio scritto da parte delle Commissioni d’Esame, sia per l’eccellente ed approfondita preparazione personale, suffragata anche dai brillantissimi risultati conseguiti in ognuno dei cinque anni del percorso liceale, che per la piena acquisizione delle competenze e conoscenze manifestata nei vari campi del sapere e la particolare maturità dimostrata nelle prove scritte e orali dell’esame.

Ai discenti che hanno conseguito risultati altamente lusinghieri, va aggiunto inoltre un cospicuo numero di alunne e alunni che hanno conseguito il Diploma riportando votazioni comprese tra 90 e 99 /100 centesimi.

Il Dirigente Scolastico M°. Prof. Sergio Carrubba, che ha guidato per 13 anni questa prestigiosa Istituzione Scolastica e che dal 1° settembre sarà in quiescenza, ha ringraziato i Docenti per il prezioso lavoro svolto sia in questo anno che negli anni scolastici precedenti, si è congratulato con i discenti per i risultati conseguiti ed ha augurato a tutti di continuare gli studi universitari con la stessa serietà ed abnegazione dimostrata negli studi liceali. Ha poi conferito agli alunni un attestato di merito e di eccellenza, tra gli applausi del folto pubblico intervenuto.

A chiosa della cerimonia di premiazione, offerta dalla Famiglia, è stata assegnata ad uno degli alunni meritevoli dell’indirizzo Liceo Scientifico (negli anni precedenti sono stati premiati alunni dell’indirizzo Liceo Classico e dell’indirizzo Liceo Artistico), la Borsa di Studio intitolata a Grazia Minicuccio, già alunna dell’Istituzione Scolastica. Il Liceo “Galilei-Campailla”, sempre censito dalla Fondazione Agnelli quale scuola di eccellenza perché gli indirizzi di studi afferenti sono stati tutti gli anni inseriti tra le migliori scuole iblee, siciliane e del Sud Italia, “dimostra ancora una volta – ha dichiarato il Dirigente scolastico Sergio Carrubba – di essere una Istituzione Scolastica che forma con la massima serietà l’”intellighentia” dell’area iblea, i professionisti del domani nei vari campi del sapere”. Tra le tante eccellenze che si sono formate sui banchi del “Galilei-Campailla” va citato il modicano Ivan Di Rosa, alunno dell’indirizzo Liceo Classico, che nel 2018 è stato premiato personalmente dal Presidente della Repubblica On. Sergio Mattarella essendo risultato, per gli eccellenti risultati conseguiti sia nel quinquennio liceale che negli Esami di Stato dell’anno scolastico 2016/17, tra i 25 alunni più bravi d’Italia vincitori del Premio Nazionale “Alfieri del Lavoro".